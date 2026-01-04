OL : Il annonce une masterclass sur le mercato !

Alexis Brunet

Lors du mercato hivernal, l’OL est bien décidé à se renforcer à plusieurs postes. Cela est d’ailleurs déjà fait en attaque avec l’arrivée d’Endrick sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une opération que valide totalement Xabi Alonso, qui estime que le Brésilien a pris la bonne décision en rejoignant Lyon.

Après une première partie de saison très difficile au Real Madrid, Endrick a décidé de se relancer en rejoignant l’OL sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une très bonne opération pour Lyon qui récupère presque gratuitement un joueur de haut niveau, mais également pour le Brésilien qui va avoir l’occasion de se montrer avant la Coupe du monde.

« Je comprends qu'il ait pris cette décision » Présent ce samedi en conférence de presse, Xabi Alonso a justement évoqué le cas Endrick. L’entraîneur du Real Madrid valide complètement le départ du jeune joueur et il estime qu’il a pris une très bonne décision pour son avenir. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Endrick, au moment où il en est dans sa carrière, a besoin de jouer. Et je comprends qu'il ait pris cette décision et que le club ait investi pour qu'il se développe et acquière de l'expérience dans un championnat comme la Ligue 1, où il aura plus de temps de jeu. »