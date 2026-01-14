Nouvelle recrue à l'OM : La surprise à 20M€ !

Axel Cornic

Le mercato hivernal pourrait enfin s’emballer à l’Olympique de Marseille, qui n’a pour le moment bouclé aucune opération. Robinio Vaz est annoncé toujours plus proche d’un départ vers l’AS Roma, mais un renfort pourrait également arriver pour Roberto De Zerbi, avec une ancienne piste estivale totalement relancée.

Le départ d’Adrien Rabiot l’été dernier a fait l’effet d’une bombe. Mais il a surtout changé les plans de l’OM, qui s’est retrouvé à lui chercher un successeur à seulement quelques jours de la fin du mercato hivernal. Et la recrue parfaite semblait avoir été trouvée…

L’Atalanta dit non... Plusieurs sources ont annoncé que Lazar Samardžić a été à deux doigts de signer pour l’OM, au mois d’août dernier. Tout semblait bouclé pour un transfert à 20M€ de l’international serbe, qui a finalement été retenu sur le fil par son club de l’Atalanta. D’ailleurs, il s’est rappelé au bon souvenir des Marseillais en Ligue des Champions, lors de la victoire des Bergamasques au stade Vélodrome (0-1).