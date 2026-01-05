Nouveau transfert, l'OL sur le point de prendre une fortune ?

Amadou Diawara

Lors de ce mercato hivernal, l'OL a bouclé le transfert d'Endrick. En effet, les Gones ont conclu un prêt avec la direction du Real Madrid. Alors qu'Endrick a une grosse cote de popularité sur l'échelle mondiale, Michael Gerlinger espère que la vente des maillots lyonnais va exploser grâce à lui.

En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a décidé de changer d'air. Contacté par l'OL, le crack brésilien de 19 ans a accepté de migrer vers Lyon lors de ce mercato hivernal, et ce, pour se relancer lors de la deuxième partie de saison.

OL : Endrick est une star mondiale Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Michael Gerlinger s'est prononcé sur le transfert d'Endrick à l'OL. Comme l'a reconnu le directeur général des Gones, il espère que le club va exploser ses chiffres sur le plan commercial grâce à sa nouvelle recrue.