Nouveau transfert, l'OL sur le point de prendre une fortune ?

Lors de ce mercato hivernal, l'OL a bouclé le transfert d'Endrick. En effet, les Gones ont conclu un prêt avec la direction du Real Madrid. Alors qu'Endrick a une grosse cote de popularité sur l'échelle mondiale, Michael Gerlinger espère que la vente des maillots lyonnais va exploser grâce à lui.
En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick a décidé de changer d'air. Contacté par l'OL, le crack brésilien de 19 ans a accepté de migrer vers Lyon lors de ce mercato hivernal, et ce, pour se relancer lors de la deuxième partie de saison.
OL : Endrick est une star mondiale
Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, Michael Gerlinger s'est prononcé sur le transfert d'Endrick à l'OL. Comme l'a reconnu le directeur général des Gones, il espère que le club va exploser ses chiffres sur le plan commercial grâce à sa nouvelle recrue.
«J'espère que tout le monde va acheter des maillots d'Endrick»
« L'image d'Endrick dans le monde ? La priorité, c'est le plan sportif. On est convaincus que c'est l'ingrédient qui nous a manqué. C'est clair qu'on a vu que l'image d'Endrick est tellement élevée qu'il va nous aider sur ce plan de l'image. J'espère que tout le monde va acheter des maillots d'Endrick (...) L'arrivée d'Endrick permet de continuer le chemin qu'on a rêvé avec la direction. On va continuer dans cet état d'esprit », a avoué Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL.