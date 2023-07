Messi : L’incroyable révélation qui aurait pu bouleverser sa carrière

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après sa signature à l'Inter Miami, Lionel Messi ne semble absolument pas regretter son choix. Déjà auteur de trois buts en deux matches, l'Argentin est déjà épanoui en MLS. Interrogé sur la décision de La Pulga, Joan Laporta reconnait une pointe de déception en révélant que son retour au Barça était proche.

Après que le PSG a annoncé le départ de Lionel Messi, son avenir semblait se jouer entre deux destinations possibles, à savoir un retour au FC Barcelone ou une signature à Al-Hilal en Arabie Saoudite où l'attendait un salaire démentiel. Et pourtant, c'est une troisième option qu'a privilégiée La Pulga . En effet, le champion du monde a décidé de s'engager à l'Inter Miami où ses débuts sont très réussis. Joan Laporta s'est d'ailleurs prononcé sur la situation de Lionel Messi.

Après Messi, une star de NBA réclame encore du lourd https://t.co/l71UAvQi9p pic.twitter.com/PrNvHHpykm — le10sport (@le10sport) July 26, 2023

«J'espère qu'il sera très heureux à Miami»

« C'est un sentiment étrange », a déclaré le président du Barça à ESPN à propos du fait de voir Lionel Messi jouer aux États-Unis. « Je pense que c'est ainsi que la plupart des supporters voient Messi, parce que la majeure partie de sa carrière s'est déroulée au Barça. Mais nous respectons sa décision et nous lui souhaitons le meilleur. Nous voulons le meilleur pour nos joueurs. Il est arrivé à Barcelone à l'âge de 14 ans et a passé 20 ans avec nous. J'espère qu'il sera très heureux à Miami », ajouté Joan Laporta avant de revenir sur l’échec des négociations pour le retour de Lionel Messi.

«Il s'en est fallu de peu»