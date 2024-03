Mercato : Zidane se fait recaler à l'étranger !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, la Juventus a été annoncée comme l'une des destinations possibles pour Zinédine Zidane. Mais le champion du monde 1998 ne semble pas être le profil recherché. Les efforts pourraient se concentrer sur le recrutement de Thiago Motta, ancien du PSG et actuellement à la tête de Bologne.

La Juventus serait à l'aube d'un changement majeur. A la tête du club italien entre 2006 et 2009, Giovanni Cobolli Gigli parie sur un départ de Massimiliano Allegri en fin de saison. « Je pense que la résiliation du contrat et donc la séparation avec la Juventus pourraient être possibles. Nous espérons que cela se produira avec la conquête de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions et que, pour l'image du club et de l'entraîneur, il y aura un divorce civil et serein, comme cela se produit dans toutes les grandes relations » a confié l'ancien dirigeant. Mais qui pourrait bien le remplacer ?

Benzema, Zidane... Deschamps sous pression ? https://t.co/4HPWyvYcgC pic.twitter.com/pkt6YS1Pvb — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

« On ne peut pas penser à des entraîneurs trop chers comme Zidane »

Selon le journaliste Fred Hermel, Zinédine Zidane serait partant pour retourner à la Juventus. Mais selon l'ancien dirigeant, le Français ne répond pas aux critères de sélection. « Je pars du principe que la Juve doit assainir ses comptes et ne peut pas se permettre de dépenser certaines sommes comme cela a été le cas ces dernières années pour Allegri. On ne peut pas penser à des entraîneurs trop chers en termes de salaire, comme Zidane, par exemple, qui est une personne que je respecte beaucoup mais qui ferait évidemment certaines demandes qui ne sont pas en ligne avec le redressement financier du club » a déclaré Giovanni Cobolli Gigli.

Motta désiré à la Juve