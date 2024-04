Mercato : Une star recale le PSG et déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui sous contrat avec le Sharjah FC, Miralem Pjanic a accordé un long entretien à la presse italienne ce dimanche. L'ancien milieu de terrain de la Juventus est revenu sur son parcours et notamment sur son départ de l'AS Roma en 2016. A cette occasion, le joueur a confirmé avoir eu des contacts avec le PSG.

Depuis son départ de France en 2011, Miralem Pjanic est régulièrement apparu dans l'actualité mercato du PSG. Le club parisien a tenté, à de nombreuses reprises, de le recruter, sans parvenir à ses fins. L'une des dernières tentatives du PSG remonte à 2019. Alors invité au Canal Football Club , le milieu de terrain, qui défendait alors les couleurs de la Juventus, avait évoqué cet intérêt.

Pjanic et le PSG se sont évités

« Paris est parmi les huit meilleurs clubs européens. Ils veulent passer un cap en Ligue des Champions, c’est un très grand club qui attire n’importe quel joueur.Tout reste possible dans le football, ça fait 8 ans que je suis en Italie et je suis dans un très grand club à la Juventus. Dans le foot on ne sait pas ce qui peut se passer » a déclaré Pjanic, qui ne portera jamais le maillot du PSG.

Pjanic confirme des contacts avec le PSG