Mercato : Cette star de Premier League valide totalement le transfert de Ronaldo !

Publié le 4 septembre 2021 à 23h00 par La rédaction

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est l’un des dossiers qui a agité la fin du mercato. Egalement de retour en Premier League, Romelu Lukaku a totalement validé le transfert de CR7.

Manchester United a été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts cet été. Jadon Sancho et Raphaël Varane ont été les deux grandes premières recrues mancuniennes. Quelques jours après, c’est Cristiano Ronaldo qui débarquait à Old Trafford. Après une expérience mitigée du côté de la Juventus, le Portugais a fait son grand retour dans le club qui l’a révélé aux yeux du monde. Un autre attaquant de Premier League, Romelu Lukaku, s’est confié sur CR7 et a totalement validé son rapatriement à Manchester United.

«C'est bien pour le foot anglais qu'il soit de retour»