Mercato : Une star annoncée au PSG, son coéquipier sort du silence

Cherché par Luis Campos l’été dernier selon nos informations, Victor Osimhen est à nouveau lié au Paris Saint-Germain. Mais pour le moment et en dépit de sa clause de départ à 130M€ il est toujours au Napoli, où certains de ses coéquipiers se réjouissent de pouvoir encore l’avoir dans l’équipe.

Un an après, on prend les mêmes et on recommence. Nous vous avions révélé sur le10sport.com que l’un des grands regrets de l’été 2023 de Luis Campos a été Victor Osimhen, attaquant star du Napoli. Mais maintenant qu’il est clairement sur le marché ça ne semble pas vraiment bouger autour de lui, avec le PSG qui semble être plus concentré sur son compère de l’attaque Khvicha Kvaratskhelia, grand favori de Luis Enrique pour tourner la page Kylian Mbappé. Sauf que contrairement à l'ancien du LOSC, l'ailier géorgien ne semble être absolument pas en vente...

Osimhen est toujours au Napoli

Ainsi, l’attaquant nigérian a récemment repris le chemin des entrainements avec Antonio Conte, son tout nouvel entraineur au Napoli. Pourtant, au sein du club on continue à clamer haut et fort qu’il partira, avec les 130M€ de sa clause de départ qui seraient extrêmement appréciés pour pouvoir investir sur ce mercato estival. A noter qu’en plus du PSG, Arsenal et Chelsea sont évoqués comme des destinations possibles pour Victor Osimhen.

« Pour le moment il est toujours là et on en profite »

Lors d’un question/réponse organisé avec les supporters et filmé par Mediaset lors du stage de début de saison organisé à Dimaro, Matteo Politano s’est exprimé au sujet de la situation de son coéquipier Victor Osimhen. « Cela ne dépend pas que de nous, nous savons à quel point c'est important, nous l'avons vu ces dernières années mais il faut aussi accepter les choix d'un coéquipier. Pour le moment il est toujours là et on en profite » a déclaré l’ailier de la sélection italienne et du Napoli.