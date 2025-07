Mercato : Une attaque de feu est promise à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir bien renforcé son secteur défensif, l’OM a décidé de passer à l’action pour densifier son attaque. Dans cette optique, plusieurs noms circulent déjà à l’image de ceux de Pierre-Emerick Aubameyang, Malick Fofana ou encore Igor Paixao. Cela confirme la volonté de Pablo Longoria d’offrir une attaque de feu à Roberto De Zerbi.

Après avoir officialisé les arrivées d'Angel Gomes, Facundo Medina et CJ Egan-Riley, l'OM s'attaque désormais à un énorme chantier : l'attaque. Pour cela, deux postes semblent prioritaires à savoir celui d'ailier gauche afin d'offrir un pendant sérieux à Mason Greenwood, mais également celui d'avant-centre pour concurrencer Amine Gouiri qui disputera la CAN en janvier. C'est ainsi que le pistes menant à Pierre-Emerick Aubameyang, Malick Fofana ou encore Igor Paixao circulent avec insistance. Walid Acherchour fait le point.

L'OM veut frapper fort pour renforcer son attaque « Aujourd’hui, le mercato de l’OM, offensivement, c’est très cher. Quand on entend les prix de Paixao, 40 millions pour un joueur de 25 ans en Eredivisie, quand on entend Fofana entre 40 et 50 millions d’euros. Même si moi je préfère aller sur Fofana que Paixao dans un but de revente notamment. Je trouve que ce serait plus cohérent », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC, avant d’évoquer le cas Aubameyang.