Mercato : Un transfert se prépare, bonne nouvelle pour l’OM ?

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a vendu plusieurs de ses attaquants. Pierre-Emerick Aubameyang s’est engagé en Arabie Saoudite, Vitinha a rejoint le Genoa et Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont retournés en Angleterre, respectivement à Everton et à Crystal Palace. Le club phocéen doit donc se renforcer dans ce secteur et il pourrait profiter du fait qu’Arsenal souhaite recruter un nouvel attaquant pour mettre la main sur Eddie Nketiah.

Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi est gâté. Le nouvel entraîneur de Marseille s’est déjà vu offrir sept nouveaux joueurs de la part de Pablo Longoria. Cela n’est pas près de s’arrêter, car le président marseillais négocie l’arrivée de plusieurs autres joueurs, notamment en attaque.

OM : Un échec à 800 000€ au mercato https://t.co/zu4osXBeow pic.twitter.com/YR7JmPUJKf — le10sport (@le10sport) August 8, 2024

L’OM a déjà fait une offre pour Nketiah

L’OM pourrait trouver son bonheur en Angleterre. En effet, le club phocéen serait intéressé par Eddie Nketiah. Pablo Longoria aurait même fait une offre pour l’attaquant d’Arsenal, mais la proposition aurait été jugée trop basse et a donc été refusée par les Gunners.

Arsenal pourrait finalement laisser partir Nketiah pour financer l’arrivée d’un nouvel attaquant

Alors qu’Arsenal demandait plus d’argent pour Eddie Nketiah, le club anglais pourrait finalement se montrer moins gourmand. D’après les informations de TEAMTALK, les Gunners pourraient faire un effort pour la vente du joueur de 25 ans à l’OM, pour financer l’arrivée d’un nouvel attaquant à Londres. Affaire à suivre...