Mercato : Un malaise dans le vestiaire du RC Lens va profiter à l’OM ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé proche de l’OM, Elye Wahi serait même très chaud à l’idée de rejoindre le club phocéen. Et pour cause, d’après un journaliste qui suit l’attaquant français depuis son passage au MHSC, Elye Wahi aurait eu du mal à s’intégrer au sein du vestiaire du RC Lens. Ce qui pourrait donc faciliter son transfert vers l’OM.

Annoncé avec insistance du côté de l'OM, Elye Wahi semble avoir acté son départ du RC Lens. Il faut dire qu'il sort d'une saison décevante durant laquelle il était pourtant présenté comme le successeur de Loïs Openda après son transfert estimé à 30M€. D'ailleurs, selon journaliste anonyme proche du club de Montpellier, où Elye Wahi a évolué, l'attaquant français a connu une intégration délicate au sein du vestiaire lensois, ce qui pourrait accélérer son départ.

Wahi mal intégré au sein du vestiaire du RC Lens ?

« Ce que je sais, c'est qu'à Lens, il est arrivé dans un vestiaire avec des personnalités fortes. Il ne se sentait pas chez lui. Ce n'était pas l'amour fou entre lui et Sotoca, ni entre lui et Thomasson. Une partie du vestiaire l'attendait au tournant. De plus, le style de jeu n'était pas forcément adapté à son profil. Le jeu de Franck Haise était axé sur la possession, alors que lui avait surtout joué en transition avec Der Zakarian, utilisant sa vitesse comme principal atout », explique-t-il dans une interview accordée au Phocéen, avant de poursuivre.

«Le style de jeu n'était pas forcément adapté à son profil»

« Wahi a deux défauts majeurs, même s'il a progressé : la répétition des efforts et parfois les difficultés dans le jeu combiné. Il a du mal à tenir 90 minutes à haute intensité avec un rythme régulier. Malgré cela, ses qualités de vitesse et d'explosivité sont impressionnantes. Devant le but, lorsqu'il est en confiance, il est très adroit. Ce n'était pas toujours le cas à Lens à cause d'un manque de confiance, mais à Montpellier, c'était un tueur à gages. Il est encore jeune et a besoin de gagner maturité, comme le dit Francis de Taddeo, son père spirituel, qui a été directeur du centre de formation à Montpellier et est maintenant à Metz. Il estime que Wahi ne sera mature qu'à 24 ans. Il lui manque encore de la maturité, mais il possède des qualités exceptionnelles », ajoute ce journaliste.