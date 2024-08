Mercato : Un joueur «stratosphérique» signe à l'OM, panique au PSG ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts pour offrir le plus d’armes possibles à Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille n’a pas lésiné sur les moyens avec dix nouveaux arrivants depuis le début du mercato estival. Et le transfert qui a le plus fait parler est celui de Mason Greenwood, qui a d’ailleurs fait des débuts tonitruants avec un doublé contre le Stade Brestois (1-5).

Le recrutement des dernières semaines a fait monter l’engouement autour de l’OM et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour le moment ça marché ! Les hommes de Roberto De Zerbi ont en effet des débuts très remarqués avec une large victoire sur la pelouse du Stade Brestois, lors de la première journée de Ligue 1.

Grande première de Greenwood

Et l’homme du match n’était autre que Mason Greenwood, l’une des recrues phare de l’été. Auteur d’un doublé, l’ailier anglais a également offert à Elye Wahi l’occasion d’ouvrir son compteur à l’OM, avec un penalty. Une prestation qui semble déjà avoir conquis son coach ! « Mason Greenwood est tout simplement exceptionnel. C'est un excellent joueur et ça se voit. Je suis heureux de le voir marquer pour mettre fin à toutes les polémiques le concernant dans les médias » a déclaré De Zerbi, juste après la belle prestation de sa nouvelle recrue.

« Je voudrais dire au PSG de faire attention à Marseille car ils ont un joueur stratosphérique comme Greenwood »

Ce n’est pas tout, puisqu’à l’étranger on s’enflamme également pour Greenwood, avec notamment Antonio Cassano qui a tenu à envoyer un avertissement... au PSG ! « Je voudrais dire au PSG de faire attention à Marseille car ils ont un joueur stratosphérique comme Greenwood et puis De Zerbi a déjà mis son visage dessus. Attention PSG, on vient vous chercher » a lancé l’ancien enfant terrible du football italien, dans son émission Viva el Futbol diffusée sur Twitch et sur YouTube.