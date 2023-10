Mercato : Un joueur du PSG annonce une grande nouvelle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Élément indispensable du PSG depuis son arrivée en provenance du FC Porto à l'été 2022, Vitinha retrouve un niveau de jeu très satisfaisant depuis le début de la saison, étant un élément important de Luis Enrique dans l'entrejeu. Et l'international portugais affiche d'ailleurs son envie de continuer à porter encore longtemps les couleurs du PSG.

L'an dernier, pour sa première saison dans les rangs du PSG, Vitinha (23 ans) avait alterné le bon et le moins bon, manquant de régularité dans ses performances. Et l'ancien milieu de terrain du FC Porto, attiré pour 60M€ lors du mercato estival 2022, avait notamment été décevant dans les échéances majeures en Ligue des Champions. Mais il semble reparti du bon pied depuis le début de cet exercice 2022-2023 avec le PSG, sous l'impulsion de son nouvel entraîneur, Luis Enrique.

« J’espère que je vais rester très longtemps ici »

Et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Vitinha a d'ailleurs fait passer un message fort sur son avenir au PSG en souhaitant s'inscrire sur le durée dans le projet, alors que son contrat actuel court jusqu'en 2027 : « Le PSG, c’est vraiment un grand club. J’espère que je vais rester très longtemps ici (…) Je me sens bien sur le terrain. Je fais un bon début de saison et j’ai envie de prolonger cela. Je veux marquer un peu plus cette année », indique le milieu de terrain portugais de 23 ans, qui espère donc rester encore longtemps au PSG.

Le style Luis Enrique validé