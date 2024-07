Mercato : Transfert à 90M€, le PSG va perdre un joueur «exceptionnel» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, le PSG s’apprête à perdre Xavi Simons cet été. Le talentueux milieu offensif de 21 ans se rapproche d’une signature en faveur du Bayern Munich, qui pourrait proposer 90M€ dans l’opération. Directeur sportif du club bavarois, Max Eberl s’est d’ailleurs exprimé au sujet de la potentielle arrivée de l’international Néerlandais, et n’a pas tari d’éloges à l’égard de ce dernier.

Le PSG va devoir se passer de lui. Attendu au tournant après une superbe saison en prêt du côté du RB Leipzig, Xavi Simons ne reviendra pas à Paris. L’international Néerlandais a pris la décision de ne pas poursuivre l’aventure au sein du club parisien cette saison, et devrait rester en Allemagne.

Xavi Simons se rapproche du Bayern Munich

Car depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich œuvre à sa signature. A en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le club bavarois et le PSG discutent actuellement autour d’un possible prêt avec obligation d’achat assorti d’une indemnité de transfert de 90M€. Une somme extrêmement importante, mais qui correspond totalement à l’intérêt et à l’admiration que le Bayern porte à Xavi Simons.

« Nous avons vu en Bundesliga et à l'Euro qu'il est un footballeur exceptionnel »

Directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl est l’homme qui a ramené le joueur de 21 ans au RB Leipzig la saison dernière. L’ancien dirigeant du club basé en Saxe s’est d’ailleurs exprimé à propos d’une possible arrivée de Xavi Simons en Bavière cet été. « Je l'ai amené à Leipzig. Nous avons vu en Bundesliga et à l'Euro qu'il est un footballeur exceptionnel. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour disposer d'une équipe de haut niveau pour la nouvelle saison », a confié ce dernier auprès du WELT AM SONNTAG. Reste désormais à savoir si le PSG et le Bayern Munich réussiront à s’entendre autour d’une indemnité de transfert satisfaisant les deux parties...