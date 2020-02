Foot - Mercato

Mercato : Stéphan se prononce sur le recrutement de N’Zonzi

Publié le 1 février 2020 à 11h40 par G.d.S.S. mis à jour le 1 février 2020 à 11h42

Alors que le Stade Rennais a bouclé vendredi l’arrivée en prêt de Steven N’Zonzi, Julien Stéphan a évoqué son gros renfort du mercato.