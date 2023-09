Mercato : Son retour au PSG est réclamé, il jubile

Pierrick Levallet

Ayant fait revenir Xavi Simons cet été, pour le prêter au RB Leipzig dans la foulée, le PSG aurait pu boucler un autre retour avec celui de Moussa Diaby. Finalement, le joueur de 24 ans a signé à Aston Villa cet été, mais certains supporters parisiens continuent de le réclamer. L'international français en est d'ailleurs plutôt satisfait.

Cet été, le PSG s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Le club de la capitale s’est massivement renforcé avec une bonne dizaine d’arrivées. Mais la formation parisienne a également fait revenir Xavi Simons, pour ensuite le prêter le RB Leipzig cette saison. Mais lors de ce mercato estival, un autre retour était évoqué.

Diaby bientôt de retour au PSG ?

En effet, le nom de Moussa Diaby est revenu quelques fois du côté du PSG. Arrivé au Bayer Leverkusen en 2019, le joueur de 24 ans s’est révélé en Bundesliga. Certains supporters vont jusqu’à réclamer son retour dans la capitale malgré son transfert à Aston Villa cet été. Et cela ne déplaît pas du tout à l’international français.

«Je reviendrai peut-être un jour»