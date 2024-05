Mercato : Riolo propose une incroyable révolution à l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une saison une nouvelle fois décevante, l'OM va encore changer d'entraîneur et entamer un nouveau cycle. Une situation qui exaspère Daniel Riolo. Le journaliste exhorte le club à imiter l'Atalanta, dont le projet a permis de remporter la Ligue Europa, en éliminant notamment l'OM en demi-finale.

Huitième de Ligue 1, l'OM vient de conclure une nouvelle saison décevante et va une nouvelle fois changer d'entraîneur pour partir sur un nouveau cycle. Pablo Longoria est donc loin d'avoir lancé un projet stable à l'OM, tout l'inverse de l'Atalanta, qui vient de remporter la Ligue Europa. Daniel Riolo estime d'ailleurs que les Marseillais devraient s'en inspirer.

Vente OM : Conceiçao, Fonseca... La preuve ultime de l'arrivée de l'Arabie Saoudite ? https://t.co/X0aeZGlbYw pic.twitter.com/Y0uYZsJypo — le10sport (@le10sport) May 24, 2024

«Pourquoi l’OM ne tenterait pas un modèle Atalanta ?»

« Et pourquoi l’OM, au lieu de tenter un modèle Ligue des Champions, ne tenterait pas un modèle Atalanta ? Tu vas en Ligue Europa, tu fais le même parcours, tu gagnes, tu as un entraineur qui construit sur la durée… Pourquoi l’OM n’assumerait pas d’être dans ce modèle-là ? », s'interroge le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Ils sont obligés de se dire : "On est un club Ligue des Champions"»