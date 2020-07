Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Stéphane s'enflamme pour l'arrivée de Terrier

Publié le 7 juillet 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que le Stade Rennais a annoncé la venue de Martin Terrier la saison prochaine, Julien Stéphan a commenté ce renfort de l'ancien Lyonnais.