Mercato - Real Madrid : Zidane sait à quoi s’en tenir pour le retour de ce crack !

Publié le 5 mai 2021 à 1h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que le Real Madrid souhaitait faire revenir Achraf Hakimi, les chances du club de la capitale espagnole dans ce dossier seraient très minces.

Après deux saisons au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi était censé revenir au Real Madrid l’été dernier. Seulement voilà, craignant de manquer d’opportunités face à l’indéboulonnable Dani Carvajal sur le flanc droit de la défense des Merengue , le Marocain a décidé de s’en aller et a ainsi filer direction l’Inter. Là-bas, le joueur de 22 ans s’est imposé comme un titulaire en puissance et a confirmé tous les espoirs placés en lui, tout en se payant le luxe d’être officiellement sacré Champion de Serie A le week-end dernier. Et visiblement, les belles performances réalisées par Achraf Hakimi provoqueraient quelques regrets au sein du Real Madrid.

L’Inter ne veut pas se séparer d’Achraf Hakimi