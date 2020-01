Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane pourrait prendre une décision radicale avec Vinicius Junior !

Publié le 16 janvier 2020 à 0h00 par A.M.

Présenté comme un grand espoir du football brésilien lorsqu’il débarque au Real Madrid, Vinicius Junior est en difficulté depuis le début de saison. Au point qu’un départ soit désormais envisagé.

Durant l’été 2018, le Real Madrid n’a pas hésité à lâcher 45M€ pour s’attacher les services de Vinicius Junior, présenté comme un grand espoir du football brésilien. Sous les ordres de Santiago Solari, la pépite issue de Flamengo réalise d’ailleurs des débuts prometteurs avant de se blesser en Ligue des Champions contre l’Ajax Amsterdam. Stoppé dans son ascension, Vinicius Junior joue moins depuis le retour de Zinedine Zidane.

Vers un départ de Vinicius ?