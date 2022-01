Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros départ prend forme à Madrid !

Publié le 29 janvier 2022 à 10h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid semble être prêt à faciliter son départ cet hiver, Gareth Bale ne serait pas dérangé par le fait de ne pas être une pièce centrale dans les plans de Carlo Ancelotti et voudrait profiter de son statut d’agent libre l’été prochain.

Malgré des coups d’éclair qui ont permis au Real Madrid de rafler quelques trophées ces dernières années dont des Ligues des champions et une Coupe du roi, Gareth Bale n’est pas parvenu à se montrer régulier ces dernières saisons au Real Madrid. Au point d’être prêté à Tottenham lors de la saison dernière. Et alors que son contrat arrivera à expiration à la fin de la saison à la Casa Blanca , il ne faudrait pas s’attendre à ce qu’il plie bagage avant la clôture du mercato hivernal.

Pas de départ de Bale cet hiver