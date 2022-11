Mercato - Real Madrid : L’énorme aveu d’Hazard sur son calvaire

La rédaction

Pas vraiment convaincant, Eden Hazard n’a toujours pas réussi à s’imposer au Real Madrid et son départ est régulièrement évoqué par la presse espagnole. Une situation délicate qui ne semble toutefois pas gêner le principal intéressé, qui s’est confié dans L’Equipe à quelques jours des débuts de la Belgique en Coupe du monde.

Il était l’un des meilleurs joueurs européens, mais depuis qu’il a débarqué au Real Madrid en 2019, Eden Hazard est méconnaissable. Le Belge n’arrive pas à enchainer les matchs et les explosions de Vinicius Jr comme de Rodrygo ne lui laissent que peu de place.

Mercato - Real Madrid : Le transfert se confirme pour Eden Hazard ? https://t.co/27ShBelR6b pic.twitter.com/P1nldmkkEQ — le10sport (@le10sport) November 17, 2022

« Je ne vais pas être prêté en cours de saison »

Pas question toutefois pour lui de jeter l’éponge et quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal. « J'aime ce club et cet environnement. Je ne vais pas être prêté en cours de saison » a annoncé Eden Hazard, dans les colonnes de L’Equipe . « En fin de saison, ce sera différent. On peut repartir sur autre chose. Là, je sens qu'il ne me manque pas beaucoup de choses ».

« Jamais quelqu'un du club n'est venu me dire '"tu es bien gentil, mais il faut que tu partes" »