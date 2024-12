Mercato - Real Madrid : Le transfert d’une star bouclé pour 0€ ?

Alexis Brunet

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid est un grand admirateur de Trent Alexander-Arnold. Les dirigeants madrilènes lui font d’ailleurs la cour depuis plusieurs mois et cela pourrait enfin payer. En effet, l’Anglais envisagerait d’accepter l’offre de la Casa Blanca et donc de rejoindre librement l’équipe de Carlo Ancelotti, à l’issue de son contrat à Liverpool.

L’été dernier, le Real Madrid a frappé un énorme coup sur le marché des transferts. Après de nombreuses tentatives et des offres à plusieurs dizaines de millions d’euros, le club espagnol a enfin réussi à attirer Kylian Mbappé et cela gratuitement. En effet, le Français était en fin de contrat au PSG et il n’a pas souhaité prolonger.

Le Real Madrid piste Trent Alexander-Arnold

Le Real Madrid a donc fait une très bonne affaire et cela lui aurait donné des idées. En effet, les dirigeants madrilènes voudraient s’offrir une autre star, encore une fois sans avoir à débourser le moindre euro en indemnité de transfert. Le club espagnol a jeté son dévolu sur Trent Alexander-Arnold, le latéral de Liverpool, qui sera en fin de contrat l’été prochain.

Alexander-Arnold se rapproche du Real Madrid

Selon les informations de TEAMTALK, le pressing du Real Madrid pour Trent Alexander-Arnold aurait payé. En effet, l’Anglais envisagerait actuellement d’accepter l’offre du club espagnol et donc d’arriver librement l’été prochain. Il y a toutefois fort à parier que Liverpool tentera sa chance jusqu’au dernier moment pour garder sa star.