Mercato - Real Madrid : Cet indésirable de Zidane s’enflamme pour son départ cet hiver !

Publié le 7 février 2021 à 20h00 par Th.B.

En grande difficulté au Real Madrid depuis son arrivée, Luka Jovic a quitté la Casa Blanca cet hiver afin de retrouver l’Eintracht Francfort sous la forme d’un prêt. Le principal intéressé a divulgué les raisons de son choix.

Considéré comme étant un flop depuis son arrivée à l’été 2019, Luka Jovic n’est jamais parvenu à afficher le niveau qu’il avait lors de son passage à l’Eintracht Francfort si bien que la possibilité d'un prêt dès l’été dernier a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Finalement, le buteur serbe est resté au Real Madrid, mais seulement pour quelques mois. En effet, au cours du mercato hivernal, Francfort s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour le prêt de Luka Jovic. De quoi remplir le principal intéressé de bonheur.

« Je suis heureux d'être de retour »