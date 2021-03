Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ça se confirme pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 29 mars 2021 à 22h30 par La rédaction

Arrivé en prêt à Tottenham l’été dernier, Gareth Bale parvient à se relancer après sa dernière année compliquée au Real Madrid. Néanmoins, le Gallois se dirigerait vers un retour en Espagne lors du prochain mercato.

Depuis quelques semaines, Gareth Bale semble revivre à Tottenham. Arrivé en prêt chez les Spurs l’été dernier, le Gallois était venu en Angleterre pour se relancer en vue de l’Euro 2021 qui se tiendra en juin prochain. Une possibilité de voir l’ailier de 31 ans rester chez le pensionnaire de Premier League a d'ailleurs été envisagée, le joueur ayant l’air plus à son aise dans l’effectif de José Mourinho que dans celui de Zinédine Zidane, le technicien français ayant même poussé le joueur vers la sortie lors du dernier mercato estival. Toutefois, l’avenir de Gareth Bale ne devrait pas se faire à Tottenham.

Vers un retour au Real Madrid cet été pour Gareth Bale