Mercato - Real Madrid : À peine revenu, ce crack d’Ancelotti va repartir

Publié le 19 juin 2022 à 23h45 par Jules Kutos-Bertin

Tout juste de retour de prêt du Borussia Dortmund, Reinier Jesus pourrait repartir de plus belle en Serie A où l’AS Roma et l’Atalanta Bergame s’intéresseraient à lui. Le Real Madrid serait d’accord pour le laisser filer en prêt, à condition d’instaurer un droit de rachat dans le deal.

La carrière de Reinier Jesus ne ressemble pas à ce que le Brésilien espérait. Arrivé au Real Madrid très jeune, Reinier s'imaginait sûrement un destin « à la Vinicius Jr ». Prêté pour deux saisons au Borussia Dortmund, l’ancien joueur de Flamengo n’aura jamais été en mesure de s’imposer dans la Ruhr. En deux ans, Reinier Jesus n’a disputé que 36 rencontres pour un seul petit but. Un piètre bilan… De retour au Real Madrid cet été, à l’issue de son prêt, l’attaquant de 20 ans pourrait déjà repartir.

La #AsRoma ridisegna l'attacco: le carte per Guedes e il sogno Reinier, le ultime https://t.co/GiZVAFFVm0 — calciomercato.com (@cmdotcom) June 19, 2022

Le Real Madrid veut garder la main sur Reinier Jesus