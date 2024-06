Mercato - PSG : Xavi Simons a choisi son futur club !

Arnaud De Kanel

Xavi Simons fait parler de lui. Vendredi, l'attaquant néerlandais a failli jouer un mauvais tour à l'équipe de France de Didier Deschamps en inscrivant un but qui aurait pu coûter le point du match nul aux Bleus mais qui a finalement été refusé après consultation de la VAR. Au lendemain de cette rencontre, la question de son avenir est revenue à la surface et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PSG.

Médiatisé depuis le plus jeune âge, Xavi Simons nourrit de grandes attentes. Formé au Barça, le Néerlandais avait pris la décision de signer au PSG pour lancer sa carrière chez les grands. Or, il ne s'est jamais imposé avec le club de la capitale mais il enchaine les expériences concluantes, avec le PSV Eindhoven et plus récemment le RB Leipzig. Mais alors que son avenir devait se décider après l'Euro, Xavi Simons aurait déjà pris sa décision.

«On verra après l’Euro»

« Mon avenir ? Je ne sais pas encore. Je suis ici, heureux, avec ma sélection. On verra après l’Euro ce qu’il va se passer. Est-ce que je veux revenir à Paris ? J’étais content à Paris, des choses se sont passées. J’étais à Leipzig cette saison. Après l’Euro, on verra. Je vois aussi que les supporters me souhaitent tout le temps le meilleur et c’est bien », a confié l'attaquant néerlandais en zone mixte après la rencontre face à l'équipe de France vendredi. Ce samedi, la presse allemande indique pourtant que Xavi Simons a fait son choix.

Simons vers le Bayern !

D'après les informations de Florian Plettenberg, Xavi Simons aurait fait part aux dirigeants du Bayern Munich de son envie de rejoindre le club bavarois. La formation allemande aurait l'intention de proposer un prêt avec obligation d'achat au PSG. Max Eberl, le directeur sportif, pousse pour sécuriser l'avenir de Xavi Simons.