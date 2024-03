Mercato - PSG : Voilà l’évènement qui a tout changé pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé n'a pas attendu le mois de mai, comme il y a deux ans, pour faire connaître sa décision. Au début du mois de février, le joueur a annoncé à son président qu'il allait quitter le PSG à la fin de la saison. Une décision mûrement réfléchie puisque le Français aurait arrêté son choix il y a près d'un an.

Le PSG redoutait cette annonce, notamment depuis que Kylian Mbappé avait refusé d'activer la clause lui permettant d'étirer son bail d'une saison supplémentaire. Ses craintes se sont vérifiées. Au début du mois de février, le joueur de 25 ans a réclamé un entretien avec Nasser Al-Khelaïfi pour lui annoncer son départ du PSG à l'issue de son contrat.

PSG : Mbappé boudé par Luis Enrique ? Le verdict est rendu https://t.co/jnE5FNrGMl pic.twitter.com/jhFbWj5nZh — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

Mbappé a officialisé son départ

Le champion du monde s'apprête donc à quitter la capitale, sept ans après son départ. Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid afin de passer un nouveau cap, et tenter d'obtenir la Ligue des champions tant recherchée.

Sa décision n'a pas été prise en 2024