Mercato - PSG : Voilà comment Icardi a atterri à Paris !

Publié le 14 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par le PSG à l’été 2019 en provenance de l’Inter Milan, Mauro Icardi avait vu son départ se régler dans les toutes dernières minutes du mercato. Son agent raconte…

D’abord arrivé au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat en 2019 avant d’être définitivement recruté un an plus tard pour 55M€, Mauro Icardi a alterné le bon et le moins bon au Parc des Princes depuis deux ans et demi. Pourtant, le jour de sa signature au sein du club de la capitale, Icardi était particulièrement motivé, d’autant que l’opération s’était réglée à la toute dernière minute du mercato comme l’a indiqué Gabriele Giuffrida, proche du buteur du PSG, à l’occasion de l’Assemblée extraordinaire AIACS-Assoagenti

« L’appel final est arrivé tard dans la soirée »