Mercato - PSG : Varane, Casemiro… Une opération légendaire à prévoir pour le départ de Mbappé ?

Publié le 29 janvier 2021 à 21h10 par B.C. mis à jour le 29 janvier 2021 à 21h40

Malgré ses grandes difficultés financières, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de tirer un trait sur Kylian Mbappé. Ainsi, Florentino Pérez devrait faire le maximum pour mettre la main sur la star du PSG, et aucune formule ne serait à exclure pour boucler ce dossier.

La décision de Kylian Mbappé pour son avenir se fait attendre. Vendredi dernier, l’international français a confirmé après la victoire contre Montpellier (4-0) qu’il était en pleine réflexion concernant une prolongation au PSG. Leonardo souhaite absolument conserver le Bondynois, mais ce dernier ne fermerait pas la porte à un départ. Si Liverpool reste à l’affût, c’est une nouvelle fois le Real Madrid qui apparaît comme le grand favori. Kylian Mbappé n’a jamais caché son attachement pour la Casa Blanca tandis que Florentino Pérez était proche de s’attacher les services de l’attaquant en 2017, avant sa signature au PSG. Et le président merengue n’aurait pas l’intention de connaître un nouvel échec.

Le Real Madrid n’abandonnera pas Mbappé