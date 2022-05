Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste du Qatar laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 23 mai 2022 à 1h15 par Dan Marciano

Annoncé dans le viseur du PSG, Seko Fofana s'est prononcé sur son avenir au RC Lens. Le milieu de terrain ne sait pas de quoi sera fait son futur.

Le recrutement d'un milieu de terrain devrait être l'une des priorités de Luis Campos, pressenti pour remplacer Leonardo au poste de directeur sportif. Le PSG aurait déjà activé plusieurs pistes, notamment celle menant à Seko Fofana. Lié au RC Lens jusqu'en 2024, le joueur de 27 ans est sorti du silence ce samedi après la rencontre face à l'AS Monaco (2-2). Mais Seko Fofana n'a pas été en mesure de dévoiler sa prochaine destination.

«Je suis dans le flou, complètement dans le noir »

Annoncé dans le viseur de plusieurs équipes, Seko Fofana a annoncé qu'il n'avait pris aucune décision. « Lens restera toujours dans mon cœur. On ne sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Je fais comme si c’était mon dernier match, mais on n’est pas fixé, on ne sait pas ce qui peut se passer. La saison est terminée, c’est normal que je parle au passé. Vous savez, dans le foot, tout n’est pas que question de salaire, il y a aussi le bien-être, il y a plein de choses qui entrent en compte. Pour moi tout est possible, tout se fait au feeling. Tant que le club me montre qu’il a vraiment envie que je reste. Il n’y a pas de deadline. je suis dans le flou. Je suis complètement dans le noir, je ne sais pas ce qui va se passer » a-t-il lâché dans les colonnes de la Voix du Nord .