Mercato - PSG : Une pépite attend le feu vert de Luis Enrique !

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier en France. Les Pays-Bas sont sortis au stade de la demi-finale de l’Euro, mettant un terme à l’aventure allemande de Xavi Simons. De retour en prêt de Leipzig, le milieu offensif du PSG attend un rendez-vous avec Luis Enrique.

Le PSG a témoigné de l’évolution de Xavi Simons au PSV Eindhoven puis au RB Leipzig où il est parti en prêt l’été dernier. Ayant participé à l’Euro avec les Pays-Bas, compétition au cours de laquelle Simons a inscrit un but lors de la demi-finale perdue contre l’Angleterre mercredi soir (2-1), le milieu de terrain offensif et ailier de 21 ans n’a pas encore pris de décision sur son avenir comme le10sport.com vous le dévoilait le 28 mai dernier.

Mercato : Le PSG reçoit une réponse pour cette star à 130M€

Xavi Simons veut discuter avec Luis Enrique

Et pour cause, SPORT affirme que Xavi Simons serait actuellement en attente d’une discussion avec Luis Enrique afin de prendre une décision finale au sujet de son avenir. Pour le moment, l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne semble pas avoir eu l’échange en question avec le jeune formé à La Masia.

Xavi Simons a des touches en Allemagne et en Espagne

Et à l’instant T, Xavi Simons aurait la cote à l’étranger et notamment au RB Leipzig. Le pensionnaire de Bundesliga semble avoir été convaincu par les performances de l’international néerlandais pendant son prêt. Le FC Barcelone n’aurait pas non plus oublié le passage de Simons au sein de La Masia. Le ton est donné.