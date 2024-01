Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour le transfert d'un crack

La rédaction

Attendu depuis plusieurs semaines, Gabriel Moscardo n'a toujours pas signé au PSG. En cause : une grosse blessure à un pied a été détectée lors de sa visite médicale à Paris. Ainsi, le club de la capitale souhaite attendre que le joueur soit opéré pour procéder à une officialisation. Seulement, dans le clan du joueur, on commence à s'impatienter et on espère qu'une issue sera trouvée en fin de semaine prochaine.

C'est un dossier qui traîne en longueur du côté du PSG. Alors que le club de la capitale était sur le point de s'offrir deux recrues cet hiver, Paris n'a, pour l'heure, officialisé qu'une seule d'entre elles, celle de Lucas Beraldo. La raison ? Gabriel Moscardo, censé accompagné son compatriote brésilien, a échoué sa visite médicale à Paris, la faute à une grosse blessure à un pied, qui le contraint à s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Mercato - PSG : Mission impossible pour remplacer Mbappé ? https://t.co/yegVoQq688 pic.twitter.com/FN5lW4K4CJ — le10sport (@le10sport) January 19, 2024

Le PSG attend l'opération de Moscardo.

Et comme l'a récemment annoncé le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, le club rouge et bleu ne souhaite prendre aucun risque et attend que le jeune crack de 18 ans passe par la case opération pour procéder à sa signature.

Le clan Moscardo met la pression sur PSG ?