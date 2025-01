Mercato - PSG : Un transfert fait le buzz en Russie !

Arnaud De Kanel

La situation géopolitique actuelle n’aide en rien à faciliter les arrivées de joueurs en provenance de la Russie. Pourtant, dans un mouvement qui a pris beaucoup de monde de court, le PSG a annoncé l’arrivée de Matvey Safonov, un gardien de but formé au FC Krasnodar. Bien que son transfert suscite encore des interrogations au sein du championnat français, son talent est indéniablement reconnu en Russie, où il fait énormément parler.

Luis Campos avait exprimé son intention de renforcer la concurrence pour Gianluigi Donnarumma, et cet été, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a tenu sa promesse. Le club parisien a officiellement annoncé l'arrivée de Matvey Safonov, un gardien dont le nom reste relativement méconnu en France, mais qui a déjà marqué les esprits en Russie. Cette signature fait d'ailleurs grand bruit dans son pays d'origine.

«C'est méga-cool pour la Russie»

« C'est une publicité folle pour la RPL. C'est méga-cool pour la Russie qu'un tel transfert ait eu lieu, parce que le PSG est le principal club en France. Nous devrions féliciter ceux qui ont organisé cette transaction », a notamment confié Ruslan Pimenov qui a évolué au FC Metz dans le passé. Matvey Safonov tient même son match référence, à savoir l'affrontement face au RC Lens en Coupe de France, où il fut le héros du PSG en repoussant deux tirs aux buts lensois.

La Russie le voit devant Donnarumma

En Russie, certains estiment même qu'il pourrait doubler Gianluigi Donnarumma. « Je crois que Matvey sera capable de rivaliser avec lui après un certain temps. Je n'ai aucun doute que Safonov est prêt à concourir pour une place dans l'équipe principale du PSG », déclare Vitaly Kafanov, le coach des gardiens de la Sbornaya. Un avis loin d'être fou car même Luis Enrique, pas fan du portier italien, envisagerait de faire appel plus souvent à Matvey Safonov. A terme, le Russe pourrait donc occuper la place de titulaire dans l'un des plus grands clubs européens et il continuerait à faire la fierté des siens.