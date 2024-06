Mercato - PSG : Un rendez-vous est fixé pour le successeur de Mbappé !

Axel Cornic

Alors que les noms de Rafael Leão ou encore de Victor Osimhen étaient évoqués au printemps pour remplacer Kylian Mbappé, c’est une toute nouvelle piste qui semble passionner le Paris Saint-Germain. Elle mènerait à Khvicha Kvaratskhelia, ailier géorgien du Napoli qui aurait tout particulièrement séduit Luis Enrique.

C’est une situation assez étrange. L’été dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que Victor Osimhen a été l’un des grands échecs du mercato parisien. A l’époque, le Napoli avait dressé un mur autour de sa star offensive, avec l’intention de la garder coute que coute. Un an après, tout a radicalement changé...

Le PSG pas chaud pour Osimhen ?

En effet, le Napoli a fait signer un contrat au Nigérian autour de Noël dernier pour insérer une clause de départ à 130M€ et le mettre donc sur le marché pour cet été. Or, La Gazzetta dello Sport nous a récemment appris que personne ne souhaite l’acheter à cette somme ! Le PSG aurait en effet annoncé aux Napolitains ne plus être intéressé, tout comme Arsenal.

Le Napoli veut garder Kvaratskhelia

Car la priorité parisienne est un autre joueur du Napoli ! Il s’agit évidemment de Khvicha Kvaratskhelia, qui semble même avoir été érigé en grande priorité en attaque par Luis Enrique. Le problème, c’est que le Géorgien n’est absolument pas à vendre et le PSG aurait déjà vu deux offres être refusées selon la presse italienne, la première d’une somme de 60M€ et la seconde de 100M€.

Tout va reprendre après l’Euro