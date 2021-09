Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino annonce le nom de son prochain club !

Publié le 19 septembre 2021 à 4h45 par A.M.

Arrivé libre au PSG durant l'été 2019, Ander Herrera reconnaît qu'il aimerait finir sa carrière à Saragosse une fois que son aventure avec le club de la capitale sera terminée.

En fin de contrat avec Manchester United en juin 2019, Ander Herrera a finalement rejoint le PSG libre. Le milieu de terrain espagnol s'est rapidement acclimaté à Paris où son état d'esprit et sa polyvalence dans l'entrejeu en font un joueur apprécié dans le vestiaire et par le staff. Il réalise d'ailleurs un excellent début de saison ponctué par quatre buts. Mais à 32 ans, Ander Herrera pense à son avenir et se verrait bien terminer sa carrière à Saragosse, son club formateur.

«J'ai le rêve de terminer un jour ma carrière à Saragosse»