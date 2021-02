Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal gagnant-gagnant proposé à Leonardo ?

Publié le 25 février 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que Leonardo cherche à renforcer le PSG, il se verrait proposer une opération lui permettant par la même occasion de se séparer d’un indésirable. Une affaire en or ?

Le prochain mercato estival devrait être agité au PSG et ce malgré le contexte actuel. Lors de l’intersaison, Leonardo pourrait se démener pour offrir du sang neuf à Mauricio Pochettino, tout en s’activant pour se délester de quelques indésirables. Cela sera notamment le cas avec Julian Draxler. N’ayant jamais réussi à se débarrasser de l’Allemand, le PSG va enfin le voir partir, étant donné qu’il est en fin de contrat. A moins qu’il ne prolonge pour rendre un grand service à Leonardo…

Se débarrasser de Draxler et récupérer Bellerin ?