Mercato - PSG : Un coup de pouce surprise à 130M€ pour cet été ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé laissera un vide au PSG après son départ au Real Madrid cet été, que le club parisien tenterait de combler avec Victor Osimhen entre autres. En effet, le comité directeur du Paris Saint-Germain reviendrait à la charge auprès du Napoli pour l’attaquant nigérian, au contraire de Chelsea qui aurait définitivement jeté l’éponge pour ce transfert à 130M€, soit le montant de sa clause libératoire à Naples.

Victor Osimhen sera-t-il le grand remplaçant de Kylian Mbappé ? Le meilleur buteur de l’histoire du PSG (256 buts) a officiellement signé au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons en tant qu’agent libre. Le Paris Saint-Germain avait déjà tenté sa chance l’été dernier avec celui qui avait été le meilleur buteur de la saison de Serie A lors du Scudetto remporté par le Napoli comme le10sport.com vous le confiait en octobre 2023.

«Osimhen n'est plus une cible pour Chelsea»

Et à présent, il semble que ce serait plus que d’actualité que Victor Osimhen devienne le prochain attaquant du PSG et non de Chelsea. D’ailleurs, avec la nomination d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur vacant après le licenciement de Mauricio Pochettino, Chelsea se retirerait du dossier Osimhen. « Chelsea n'est pas intéressé par Victor Osimhen. Et ce qu’on m’a révélé, c'est que la dernière fois qu'ils ont envisagé cette possibilité, c'était en fin 2023. Nous parlons de novembre ou décembre quand ils discutaient en interne d’un deal avec Osimhen comme étant une option intéressante. Ils ont complètement changé d'avis pour différentes raisons et avec un manager différent. Osimhen n'est plus une cible pour Chelsea. Ils ne l'achèteront pas cet été » . a confié le journaliste Fabrizio Romano pendant le dernier numéro du Here We Go Podcast.

Un buteur signe au PSG, sa femme craque https://t.co/adD5vjELa0 pic.twitter.com/9hco9NW13A — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Osimhen et le PSG, une union inévitable ?