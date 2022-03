Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cador européen ouvre grand la porte à Mauricio Pochettino !

Publié le 1 mars 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Sur la sellette, Mauricio Pochettino pourrait être remercié à la fin de cet exercice par le PSG, notamment en cas de résultats décevants dans les prochaines semaines. Sa prochaine destination pourrait être déjà identifiée.

Le bilan du PSG cette saison est plutôt satisfaisant. Leader du championnat, le club parisien est en ballottage favorable avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid le 9 mars prochain. Mais au vu des stars qui composent l’équipe première, les dirigeants s'attendaient à des prestations plus abouties. Souvent, les joueurs se sont retrouvés en difficulté et ont concédé quelques défaites inquiétantes comme face à Nantes le 19 février dernier (3-1). A la tête de ce groupe depuis le mois de janvier 2021, Mauricio Pochettino a été au centre des critiques. Certains de ses choix ont été discutés, notamment en interne. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 9 novembre dernier, son cas divise en interne. Certains responsables du PSG militent pour son départ à la fin de la saison, notamment en cas de résultats décevants sur la scène européenne. Les responsables parisiens ont commencé à se pencher sur sa succession puisque Zinédine Zidane a d’ores et déjà été contacté toujours selon les informations exclusives du 10Sport.com. Les prochaines semaines risquent d’être cruciales pour Mauricio Pochettino, qui pourrait ne pas rester sans poste trop longtemps.

« Nous menons actuellement un processus approfondi pour la nomination d'un nouveau manager »