Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour le transfert d'une star

Jean de Teyssière

Le mercato estival touche bientôt à sa fin en France. Le 30 août prochain, à 23h, plus aucun transfert de joueur ne sera autorisé. Le PSG pourrait toujours trouver sa perle rare pour remplacer Kylian Mbappé, désormais joueur du Real Madrid mais l’une des pistes s’est refermée, Jadon Sancho partant vraisemblablement pour la Juventus.

Cet été, le nom de Jadon Sancho est très souvent revenu. Son entraîneur à Manchester United, Erik Ten Hag lui avait grandement ouvert la porte : « Nous devons gérer cela, l'attitude des joueurs est très importante. Parfois, ils seront déçus, ils doivent faire avec, on gagne en tant que groupe. Les prix seront décidés en mai prochain et d'ici là, nous avons besoin de tous les joueurs dans l'équipe et très motivés, ce n'est pas une attente, c'est une demande de l'équipe. » Le PSG s'était montré intéressé, mais une toute autre destination attend l'attaquant international anglais.

Mercato : Le PSG prêt à lâcher 500M€ pour Mbappé ? https://t.co/1cJfcF7X6Y pic.twitter.com/QWlqpSToZz — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Jadon Sancho veut quitter Manchester United

Jadon Sancho est arrivé à Manchester United en provenance du Borussia Dortmund en 2021, mais l’international anglais n’a jamais réussi à convaincre chez les Red Devils. Malgé un prêt réussi à Dortmund la saison dernière, Jadon Sancho ne compte pas rester dans son club et espère voir d’autres horizons cet été. Le vice-champion d’Europe en 2021 avec l’Angleterre souhaiterait en effet changer de club, selon RMC Sport.

Accord Manchester United-Juventus Turin pour Sancho !

Si le PSG était sur Jadon Sancho ces dernières semaines, il va falloir que le club de la capitale se trouve une nouvelle proie. En effet, RMC Sport révèle qu’un accord aurait été trouvé entre le club anglais de Manchester United et la Juventus. Cet accord porterait sur un prêt d’un an, assorti d’une obligation d’achat la saison prochaine. Après l’Allemagne et l’Angleterre, Jadon Sancho va découvrir un nouveau championnat et le PSG sait désormais que cette piste est totalement refermée.