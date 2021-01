Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Le changement est validé dans le vestiaire !

Publié le 26 janvier 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc du PSG cet hiver en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino semble avoir déjà convaincu ses nouveaux joueurs à l’image de Danilo Pereira.

La méthode Mauricio Pochettino fait déjà un bel effet au PSG ! L’entraîneur argentin, choisi par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi pour venir prendre le relais de Thomas Tuchel qui a été limogé au mois de décembre, n’a eu qu’un laps de temps très court pour prendre en main sa nouvelle équipe. Mais dans un entretien accordé aux médias officiels du PSG, Danilo Pereira explique que Pochettino a apporté une méthode de travail parfaitement adaptée au club de la capitale.

« C’est ce qui nous correspond »