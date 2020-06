Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel aurait pu passer d’un joli coup à 0€…

Publié le 9 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté gratuitement par le PSG il y a un an, Ander Herrera aurait pu ne jamais rejoindre Thomas Tuchel au Parc des Princes si Manchester United était parvenu à le prolonger.

Désireux de renforcer l’entrejeu du PSG, Thomas Tuchel avait réussi un joli coup l’été dernier en attirant Ander Herrera pour 0€. Le milieu de terrain espagnol, qui était arrivé au terme de son contrat avec Manchester United, s’était donc engagé librement avec le PSG. Interrogé lundi par The Athletic , Herrera s’est confié sur les coulisses de son arrivée au Parc des Princes et indique qu’il ne serait pas passé loin d’une prolongation avec Manchester United.

« J’aurais prolongé à MU s’ils m’avaient fait une offre plus tôt »