Thomas Bourseau

La saison du PSG s’est terminée par un sacre en Coupe de France la semaine dernière et le mercato va désormais monopoliser l’actualité du club de la capitale. D’ailleurs, le feuilleton Ibrahima Konaté pourrait être l’un des points cruciaux de l’été du Paris Saint-Germain selon L’Équipe.

Ibrahima Konaté vient de souffler sa 25ème bougie le 25 mai dernier. Le moment pour l’international français et défenseur de Liverpool depuis l’été 2021 de se lancer un nouveau challenge après l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet) ? A l’instant T, il ne lui reste que deux années sur son contrat chez les Reds .

Polyvalant, Ibrahima Konaté fait tourner des têtes au Paris Saint-Germain

De quoi donner des idées à divers clubs européens à l’approche du mercato estival et notamment au PSG. En quête d’un défenseur central sur le marché des transferts, la direction du Paris Saint-Germain apprécierait la polyvalence d’Ibrahima Konaté et plus particulièrement le fait qu’il soit capable d’évoluer tant dans l’axe gauche que droit d’une charnière centrale si l’on en croit les informations de L’Équipe .

Pas d’offensive parisienne, mais le PSG se penche sur le dossier Konaté