Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier est heureux de ne pas faire comme Adrien Rabiot…

Publié le 14 février 2020 à 5h00 par T.M.

Au contraire d’Adrien Rabiot, Thomas Meunier continue à jouer avec le PSG bien qu’il soit en fin de contrat. Et le Belge ne peut qu’être heureux.

Malgré de nombreuses critiques, Thomas Meunier continue d’avoir les faveurs de Thomas Tuchel. Et grâce aux différentes blessures, le Belge enchaine les matchs. De quoi ravir le latéral du PSG, notamment compte tenu de sa situation contractuelle. En effet, Meunier est en fin de contrat. Et alors qu’Adrien Rabiot avait été mis à l’écart dans la même situation, ce n’est pas le cas du Parisien.

« Ils ont confiance en moi »

Au micro d’Eurosport, Thomas Meunier s’est confié sur sa situation personnelle au PSG. Et le Belge a affiché un large sourire d’enchainer les matchs : « Ça va très bien, j’enchaîne les matchs, c’est une année bien fournie étonnamment et j’en suis très heureux. Je suis heureux de la confiance que m’accorde le staff technique, les dirigeants. Au vu de ma situation contractuelle, il pourrait agir autrement mais non, ils ont confiance en moi, ça m’aide énormément ».