Mercato - PSG : Surprise, il demande le transfert de Kylian Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien pensionnaire de l’AS Monaco, Kylian Mbappé a cruellement manqué au PSG samedi lors du match de Ligue 1 face au club de la Principauté. Et avec humour, le directeur sportif monégasque Paul Mitchell a évoqué le retour de la star française sur le Rocher, ainsi que le recrutement de Lionel Messi.

Trois jours après son élimination en Coupe de France face à l’OM, le PSG a de nouveau chuté samedi, cette fois-ci en championnat sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Christophe Galtier, obligé de composer avec de nombreuses absences dont celle de Kylian Mbappé, traverse donc une sérieuse période de turbulence sur le banc du PSG.

Il réclame «une union sacrée» au PSG, Mbappé valide https://t.co/dNgBLqZD5W pic.twitter.com/GifV0enfRl — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Mbappé, l’homme qui manque

Écarté des pelouses en raison d’une blessure contractée à Montpellier il y a dix jours, Kylian Mbappé manque donc cruellement dans le secteur offensif d’un PSG qui semble très clairement en panne d’inspiration. Lionel Messi, touché aux ischio-jambiers, était également absent. Les deux stars du PSG ont d’ailleurs fait l’objet d’une sortie médiatique inattendue de l’AS Monaco…

« Il me demande toujours Messi, Ronaldo et Mbappé