Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruté par Campos, il change tout pour Galtier

Publié le 23 octobre 2022 à 03h00

Arthur Montagne

Avec le nouveau schéma tactique mis en place par Christophe Galtier, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension au PSG. Titulaire contre l'OM puis Ajaccio dans le 4-3-1-2 de l'entraîneur du PSG, l'ancien Napolitain a brillé et semble être un parfait complément à Marco Verratti notamment. L'Espagnol pourrait bien s'être imposé définitivement dans l'entrejeu parisien.

En toute fin de mercato, le PSG a obtenu le transfert de Fabian Ruiz. Néanmoins, le milieu de terrain espagnol a d'abord joué les doublures de luxe du trio Verratti-Vitinha, intouchable en début de saison dans le 3-4-1-2 instauré par Christophe Galtier. Mais l'entraîneur du PSG a décidé de changer de système récemment en optant pour le 4-3-1-2, permettant à un troisième milieu de terrain d'inclure le onze de départ. Contre l'OM (1-0) puis Ajaccio (3-0), Fabian Ruiz était donc titulaire, et ses prestations renforcent l'idée que Christophe Galtier pourrait poursuivre sur cette voie. L'ancien Napolitain a effectivement brillé dans l'entrejeu et pourrait rapidement se rendre indispensable par son activité. Le coach parisien semble en tout cas convaincu.

PSG : Ruiz, Sanches... Les conséquences de la révolution de Galtier https://t.co/3YOA3vVCPM pic.twitter.com/1Ilgbp6X7y — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

Fabian Ruiz, le nouvel homme fort du système de Galtier

« Je ne suis pas surpris. Nous le connaissons depuis des saisons. Je me souviens l’avoir vu avec Luis Campos lors d’un PSG-Naples (une double confrontation en phase de groupes de Ligue des Champions en octobre et novembre 2018). Il m’avait tapé dans l’œil. Il est arrivé à court sur un plan athlétique. Il a vécu une préparation tronquée. Il attendait son transfert, donc il lui a fallu du temps pour être à nouveau bien physiquement », a expliqué Christophe Galtier en conférence de presse après la victoire contre Ajaccio (3-0) avant de poursuivre.

«Il a une très bonne maitrise technique»