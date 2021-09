Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Le clan Mbappé se divise pour son avenir !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est toujours au centre de toutes les interrogations, au sein de l’entourage du joueur du PSG, on ne serait pas sur la même longueur d’onde au sujet de la décision à prendre pour la suite.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé fait encore énormément parler. Tout au long de l’été, l’incertitude a été totale concernant le joueur du PSG et alors qu’il est finalement resté dans la capitale française, les doutes sont encore loin d’être levés. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et pour le PSG, le risque est de voir partir sa pépite librement et gratuitement à la fin de la saison. Cela serait alors une perte énorme pour le club de la capitale, qui va tenter d’empêcher cela. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont donc actuellement remis au travail pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat et pour cela, un véritable pont d’or serait offert au champion du monde 2018. Selon les informations révélées par El Pais , le PSG serait prêt à offrir une rémunération à hauteur de 50M€ nets par saison, ainsi qu’une prime à la signature, payant en deux fois à partir de 2023 quand Lionel Messi ne sera plus là, de 100M€ nets. Cela en dit donc long sur la volonté des Qataris de conserver le joueur annoncé comme le successeur de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur le trône de la planète football.

Quelle réponse de Mbappé ?