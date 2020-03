Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo n’a pas tranché sur Thiago Silva

Publié le 19 mars 2020 à 3h10 par La rédaction

L’entre-deux que le PSG joue sur le dossier Thiago Silva depuis plusieurs mois pourrait bien avoir trouvé son explication.

Comme le10sport.com l’a analysé précédemment, Leonardo semble jouer la montre sur le dossier Thiago Silva, dont le contrat arrive à son terme en juin prochain et qui n’a pas reçu d’offre de prolongation du PSG sans pour autant qu’on lui signifie qu’on ne comptait plus sur lui à l’avenir.

Un argument pour Neymar