Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Messi et Mbappé, le Qatar prépare du lourd

Publié le 16 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Le PSG va probablement devoir s'activer sur le mercato, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, en plus de la fin de contrat de Lionel Messi, Kylian Mbappé aurait également décidé de réclamer son départ. Et deux se dégagent pour les remplacer.

L'été prochain, le PSG pourrait être contraint de réaliser un gros mercato. Et pour cause, en plus de Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin prochain, le club de la capitale pourrait également être dans l'obligation de dénicher un nouvel attaquant afin de compenser le départ Kylian Mbappé qui aurait réclamé son départ malgré sa récente prolongation de contrat.

Mercato - PSG : C'est confirmé, le grand Messi est de retour https://t.co/JRWCAzU7ei pic.twitter.com/W8jcfYLTwD — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Une opportunité avec Joao Felix ?

C'est ainsi que le PSG pourrait profiter de la situation de Joao Felix, qui joue très peu à l'Atlético de Madrid et dont le départ semble inévitable. Selon les informations de Bruno Andrade, le PSG ferait partie des clubs intéressés par l'international portugais qui apparaitrait sur le papier comme le successeur de Lionel Messi.

Lautaro Martinez pour oublier Mbappé ?