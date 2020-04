Mercato - PSG : Paul Pogba a une priorité pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Sur les tablettes du PSG, Paul Pogba pourrait rejoindre la Juventus l'été prochain. Une priorité aux yeux du joueur de Manchester United.

Le dossier Paul Pogba devrait être un des plus chauds du prochain mercato estival. Déjà sur le départ l’été dernier, le milieu français pourrait définitivement quitter Manchester United dans quelques mois. Les dernières saisons de Pogba sont effectivement de moins en moins convaincantes et le champion du monde pourrait se relancer dans un autre club. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid mais aussi la Juventus se seraient positionnés sur ce dossier. Pogba va donc avoir le choix pour sa prochaine destination.

Nicolò Schira assure via son compte Twitter ce samedi que la priorité de Paul Pogba serait de rejoindre la Juventus. Le joueur de Manchester United souhaiterait retrouver des couleurs dans un championnat qu’il connait très bien pour y avoir joué entre 2012 et 2016. Les dirigeants du Real Madrid et du Paris Saint-Germain ne l’auraient donc pas convaincu. Mauvaise nouvelle pour Leonardo qui souhaitait renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel.

